Man verliest handen en benen door hondenspeeksel, wetenschappers vinden genetische oorzaak

Hardloop­ster vergist zich in continent: halve marathon Worcester is in VK, niet in VS

23 september Een Amerikaanse hardloopster kwam er vorige week tot haar schrik achter dat de halve marathon van Worcester, waarvoor ze zich had ingeschreven, niet bij haar in de buurt was, in de VS, maar in Groot-Brittannië. Sheila Pereira had zich weliswaar ingeschreven voor het evenement, maar een vliegreis van bijna vijftien uur had ze er niet voor over.