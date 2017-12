Man gooit 75 miljoen aan bitcoins weg na klachten van vriendin

James fabriceerde in 2009 zelf bitcoins op een Dell-laptopje in zijn huis in Newport, Wales. Die laptop stond dag en nacht aan en op een gegeven moment begon zijn vriendin te klagen over het geluid dat het ding maakte. De Welshman verkocht de laptop uiteindelijk op eBay. James: ,,De harde schijf bewaarde ik in een lade omdat daar mijn bitcoins op stonden. Als bitcoins op een dag veel waard werden, zou ik ze nog steeds hebben", vertelt hij aan de Daily Telegraph.



Bij een grote opruimactie vier jaar geleden belandde de harde schijf echter bij het grofvuil. Hij was namelijk helemaal vergeten dat zijn bitcoins er nog op stonden. Die waren op dat moment per stuk zo'n 100 euro waard, maar inmiddels bijna het honderdvoudige. Had James Howells zijn bitcoins gehouden, dan zou hij nu zo'n 75 miljoen rijker zijn. Vandaar dat de IT'er van plan is zijn schat op te gaan graven op de lokale vuilnisbelt.