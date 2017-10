Maleisiërs in paniek na vondst bizarre 'weerwolfbaby'

video Onverschrokken hond loodst met succes geitenkudde door bosbranden

17 oktober Odin, een Pyrenese berghond die door zijn baasje wordt gebruikt voor het hoeden van een geitenkudde, wordt in Amerika bejubeld vanwege zijn koelbloedige optreden tijdens de recente bosbranden in de staat Californië. De eigenaar van de trouwe viervoeter dacht dat het dier en de geiten waren omgekomen in de vuurzee, maar in werkelijkheid slaagde Odin er op miraculeuze wijze in de kudde langs de alles vernietigende vuurzee te loodsen.