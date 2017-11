Kunststukje van Moeder Natuur: Schotse van 1 meter 54 krijgt eeneiige drieling

Britse 'serietrouwer' gedumpt op vooravond negende huwelijk

13:29 Een 69-jarige Brit die in zijn vaderland bekend staat als de man die het vaakst trouwde, is door zijn bijna negende echtgenote in de steek gelaten. Volgens 'serietrouwer' annex Lord of the weddings Ron Sheppard was de huwelijksplechtigheid al tot in de puntjes geregeld, maar pakte de aanstaande Filipijnse bruid plotseling haar biezen met een andere man.