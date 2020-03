Identiekste eeneiige tweeling ter wereld onder vuur wegens gevaarlijke levensstijl

De Australische zussen Anna en Lucy DeCinque - die de identiekste eeneiige tweeling ter wereld worden genoemd - worden bedolven onder de kritiek omdat ze op filmkanaal YouTube hebben verklaard dat ze minimaal zes uur per dag fanatiek fitnessen en alleen iets eten voor het slapen gaan. Volgens velen is de levensstijl van de 34-jarige brunettes ‘potentieel dodelijk’ maar de beroemde dames halen hun schouders op over alle ophef. ,,We zijn gewoon excentriek en kunnen geen maat houden”, roepen ze in koor.

In hun jongste video vertellen de exact op elkaar lijkende Anna en Lucy dat ze dringende adviezen van hun huisarts en moeder om hun levensstijl per direct aan te passen, bewust negeren. ,,We doen graag waar we zin in hebben”, aldus Anna of Lucy. Het onafscheidelijke duo doet eigenlijk alles met z'n tweeën. De zussen gaan altijd samen naar dezelfde kapper, plastisch chirurg, het toilet, onder de douche of slapen in een enorm bed met hun vriend Ben (39) die ze delen omdat ze ook nog op hetzelfde type man vallen. Ze genieten van hun breed op sociale media uitgemeten bestaan - bijna 100.000 volgers op YouTube en circa 59.000 op Instagram - en piekeren er niet over ook maar iets in hun leven te veranderen.

Menig volger vreest dat aan mode en aandacht verslaafde Anna en Lucy , als ze op de huidige voet doorgaan, vroegtijdig zullen overlijden. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Eén van de zussen raakte onlangs in shock toen ze een controversiële verjongingskuur onderging in een zogenoemde cryocabine: een ruimte waarin het min 160 graden Celsius is. Lucy kreeg een hartstilstand en was, zo vertellen de twee met een brede glimlach op hun gezicht, ongeveer een minuut dood. Als door een wonder overleefde de Australische het incident, maar ervan geleerd heeft ze niet. En Anna evenmin.

,,We hebben niet de illusie dat we gezond leven en doen alles in de overtreffende trap”, aldus Lucy of Anna. ,,We zijn verslaafd aan sporten en doen dat ook als we erg moe zijn. We gaan altijd maar door volgens een vast en moordend schema. Eerst twee uur samen zwoegen op een loopband, dan twee uur krachttraining en vervolgens lopen we nog twee uur actief en samen in en om ons huis.” De twee, zo geven ze toe, lopen vrijwel altijd op hun ‘tandvlees’. Hun kennelijk altijd geduldige vriend Ben laat het allemaal toe, blaat de tweeling. ,,Hij is er zo langzamerhand aan gewend en weet zijn waarschuwingen toch niks uithalen.”