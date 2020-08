Identieke tweeling trouwt met identieke tweeling, nu zijn ze samen zwanger

Yorkshire terriër verplet­terd nadat koerier zwaar postpakket over schutting gooide

20 november Een echtpaar uit het stadsdeel Venice in Los Angeles is in diepe rouw gedompeld, omdat hun zo geliefde Yorkshire terriër Cooper onlangs is verpletterd door een loodzwaar postpakket dat een kennelijk zeer gehaaste koerier over de schutting van hun tuin liet vallen. Ze eisen dat bezorgdienst FedEx de verantwoordelijke medewerker op het matje roept en personeel nadrukkelijk wijst op de mogelijke gevaren van het te hardhandig deponeren van bestellingen.