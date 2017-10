Hond overleeft vleesmarkt en laat harten smelten met protheses

Elk jaar worden in Zuid-Korea legaal 2,5 miljoen honden geslacht voor consumptie. Een Zuid-Koreaanse dierenwelzijnsorganisatie vond aan het einde van de dag de golden retriever in een zak met afgebonden pootjes tussen het afval. ,,In eerste instantie wilden ze haar laten inslapen'', vertelt de huidige eigenaar Elizabeth Howell aan The Washington Post . Maar de reddingswerkers besloten de poten van de hond toch te amputeren door haar ‘kwispelende staart’ en haar ‘positieve geest’. ,,Ze had iets bijzonders over zich en ze wilde leven, dus probeerden ze haar te redden’’, zegt Howell. ,,Er was iets aan haar dat hun raakte.’’ Ze gaven haar na de operatie de naam Chi Chi, vernoemd naar een christelijke motivator Nick Vujicic. Hij werd zonder ledematen geboren.

Thuis

Twee maanden later nadat ze was gevonden, droeg de Zuid-Koreaanse dierenwelzijnsorganisatie Chi Chi over aan ARME, een dierenwelzijnsorganisatie in Los Angeles waardoor ze meer kans op een goed huis had.



Howell zag op hun website een video en het dier liet haar niet los. ,,Ik wist dat de hond iets ergs had meegemaakt. Ik zag het gewoon aan haar ogen, die grepen me aan.’’ Ze zette alles op alles om de hond te krijgen. Na een aantal maanden herstelde de hond van haar traumatische ervaring. ,,Inmiddels is ze zonder angst voor mensen en vormt ze ook geen risico voor haar omgeving.’’



In maart 2016 kreeg Chi Chi een nieuw thuis bij het gezin en zes maanden later had de hond vier aangepaste protheses.