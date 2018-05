Hond ‘adopteert’ negen weeskuikens

Volgens een woordvoerster was het personeel ‘erg bezorgd’ toen de moeder van de eendjes donderdag verdween, waardoor de kleintjes ‘er een beetje verloren’ uitzagen. Maar Fred, de hond van één van de eigenaren van de attractie, kwam binnen om te helpen. ,, We brachten de eendjes het huis in omdat ze te jong zijn om voor zichzelf te zorgen, en Fred nam ze gewoon onder zijn poot - in plaats van zijn vleugel'', aldus zijn baasje Jeremy Goldsmith tegen de BBC.



De eendjes slapen met Fred in de hondenmand en volgen hem alsof hij hun moeder is. ,,Ze zijn absoluut dol op hem en hij heeft zelf aangeboden om een thuisblijfvader te zijn om voor de negen baby-eendjes te zorgen'', zegt Goldsmith.



Hij verwacht dat Fred’s babysitservice nog een paar weken zal duren, waarna de kuikentjes vrij zullen zijn om in het kasteel te blijven of te vertrekken.