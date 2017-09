Hevige achtervolging nadat vrouw politiewagen steelt

Een vrouw in Texas is op een buitengewone manier ontsnapt na haar arrestatie. Nadat ze loskwam uit haar handboeien ontsnapte ze met een politieauto. Met snelheden tot wel 160 kilometer per uur wist ze weg te rijden van de politie. Na een achtervolging van 23 minuten kon de verdachte weer gearresteerd worden. De politie heeft na het incident nieuwe ramen geïnstalleerd, waardoor gevangenen niet meer vanaf de achterbank achter het stuur kunnen kruipen. De beelden werden online gezet door het politiekorps van Lufkin, Texas.