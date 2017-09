Hema blundert met verjaardagstaart: 'Hoer 3 jaar!'

,,Bedankt HEMA, deze hoer is drie jaar geworden", schreef Sylvia gisteren op de facebookpagina van Hema nadat ze klaar was met lachen. Bij het versieren van de taart voor de afgelopen maandag 3 jaar geworden Joah was duidelijk iets mis gegaan: de a was vergeten.



De taart was een herbestelling, omdat de oorspronkelijk uit Drachten afkomstige Sylvia de verjaardag van haar zoon gisteren nog een tweede keer wilde vieren met vrienden. Vorige week zaterdag was die taart thuis al een groot succes en dus bestelde ze via Hema een tweede exemplaar. Deze keer ging er echter wat mis.



Sinds het delen van de foto regent het reacties. Sylvia betreurt de negatieve opmerkingen van sommige facebookgebruikers. ,,Dan schrijven ze: typisch Hema dit. Dat vind ik niet terecht."



Sylvia heeft inmiddels contact gehad met Hema. ,,Ze vroegen me het ordernummer door te geven, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. We konden er wel om lachen met z'n allen en hebben de taart gewoon opgegeten. Hij was heerlijk."