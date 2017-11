'Gespierdste vrouw ter wereld' gaat na rustpauze toch weer bodybuilden

Sprinkhaan gevonden in schilderij Van Gogh

18:12 Een sprinkhaan heeft 127 jaar geleden een wel zeer fraai en kostbaar graf gevonden: in een schilderij dat Vincent van Gogh maakte van olijfbomen. De resten van de sprinkhaan zijn recent aangetroffen bij onderzoek naar het doek in het Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City.