Frans dorpje overspoeld door mysterieus ondergoed

Ingenieuze hu­we­lijks­zwen­del: Indiase strijkt als stoere kerel bruidsschat op

16 februari In India is een 31-jarige vrouw opgepakt voor een ingenieuze huwelijkszwendel. Krishna Sen, geboren als Sweety, sprak met een zware stem, dronk alcohol, ging naar het herentoilet en reed stoer rond op een motorfiets. In die rol trouwde ze in drie jaar tijd twee keer en streek ze de bruidsschat van haar echtgenotes op.