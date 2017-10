Finnair past nummer 'ongeluksvlucht' 666 naar HEL(sinki) aan

Zwitsers spoelen jaarlijks duizenden kilo's goud en zilver door het riool

14:06 Onderzoekers hebben ontdekt dat er vorig jaar in Zwitserland voor circa 2,5 miljoen euro aan zilver en goud in het afvalwater is terechtgekomen. Het ging in totaal om ongeveer 3000 kilo zilver en nog eens 43 kilo puur goud. De microscopisch kleine stukjes edelmetaal zijn waarschijnlijk vrijgekomen tijdens productieprocessen in de horloge-, farmaceutische en chemische industrie.