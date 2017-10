Experts vinden apparaat uit waarmee eten je mond in kan zweven

Het apparaat werkt met hoog frequente geluidsgolven, maar het lukt vooralsnog alleen om kleine etenswaren te laten zweven zoals maximaal iets van het formaat pinda. Er bestaan nog geen bewegende beelden van het ding dat voedsel kan 'optillen'. Bijkomend voordeel van de machine is dat de smaak van zwevend voedsel intenser is dan als het onder normale omstandigheden wordt gegeten. Hoe dat kan is nog onduidelijk.

Volgens dr. Chi Thanh Vi, onderzoeker aan de universiteit, wordt zwevend zoet voedsel niet alleen zoeter, maar verandert ook bitter eten in een iets aangenamere smaak. ,,Bitter smakende medicijnen zouden met deze toepassing smakelijker in de mond van een patiënt kunnen belanden'', aldus Chi Thanh Vi in de The Times. Hij en zijn mede-onderzoekers verwachten in de nabije toekomst meerdere toepassingen van het nog naamloze anti-zwaartekrachtding. ,,Je zou snoepjes of pillen in je mond kunnen laten vliegen en ooit zal het systeem misschien zelfs kunnen worden gebruikt om eten over een bepaalde afstand te verplaatsen.''