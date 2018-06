Engeland woest: vrouw verplettert eendenkuikens in McDrive

De Britse politie is naarstig op zoek naar een harteloze automobiliste die gisteren bij een McDrive in de stad Skegness over een aantal overstekende eendenkuikentjes reed. De vrouw deed volgens een ooggetuige haar bestelling bij de microfoonpaal en verpletterde, terwijl ze zich richting het afrekenloket begaf, twee van de in totaal negen pasgeboren watervogeltjes.

Het schokkende incident werd gefotografeerd door een klant die bij het hamburgerrestaurant achter de dierenbeul stond de wachten. Zij speelde een aantal kiekjes door naar een lokale krant, waarna media in binnen- en buitenland er aandacht aan besteedden. Volgens ooggetuige Vicky Smith moet de vrouw die voor haar reed, de overstekende eendenfamilie hebben zien oversteken. ,,Ze gaf gas en reed, zonder achterom te kijken, door om haar bestelling te betalen en in ontvangst te nemen'', vertelde Smith aan een tv-station in Lincolnshire: de regio waar Skegness deel van uitmaakt.

Nadat Smith haar twee jonge kinderen - die alles zagen en in huilen uitbarstten - in de auto had gekalmeerd, stapte ze uit om het voorval te melden bij de bedrijfsmanager. ,,Vervolgens hebben vriendelijke personeelsleden de dode eendjes opgeraapt. Toen ik mijn weg vervolgde zag ik in de berm de eendenmoeder wanhopig naar haar twee kuiken zoeken. Hartverscheurend om te zien.''

Nadat de kiekjes van de 'eendenkiller' op Facebook waren beland, buitelden mensen over elkaar heen met boze reacties. ,,Dit is wel heel bruut en triest'', zo wordt gesteld. En: ,,Deze iets te hongerige automobiliste moet hoe dan ook worden gestraft.'' De ooggetuige en de McDrive hebben volgens de jongste berichten nog geen aangifte gaan van de extreme dierenmishandeling. De politie hoopt aan de hand van Smiths foto's, waarop te zien is dat de vrouw in een blauwe Renault Mégane reed, haar identiteit toch te kunnen achterhalen. Op de kiekjes is het nummerbord niet te zien. Mogelijk is het kenteken wel zichtbaar op bewakingscamerabeelden die nog moeten worden geanalyseerd.