Drie waaghalzen springen van rijdende metro Wenen in de Donau

De beelden werden gisteren gedeeld via Instagram: hierop is te zien hoe een metro over de ‘Donaustadtbrücke’ rijdt. Op het dak staan plotseling drie jongeren rechtop, die tientallen meters naar beneden springen, de rivier in. Langs de oever van de Donau stond waarschijnlijk een vriend die de actie op video vastlegde.

Volgens Oostenrijkse media is het lang niet de eerste keer dat het metrobedrijf Wiener Linien last heeft van zogenaamde metrosurfers. Het bedrijf waarschuwt ervoor dat dit levensgevaarlijk is en zet naar eigen zeggen altijd juridische stappen tegen mensen die zulke stunts ondernemen. Het is niet duidelijk of deze waaghalzen ook al in de kraag zijn gegrepen.