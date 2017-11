Drie jaar cel voor moeder die doodziek kind met olie en thee behandelde

Wandelaars duwen everzwijn van klif in Spanje

19 november De Spaanse Guardia Civil is een zoektocht gestart naar een groep wandelaars die een everzwijn van een klif hebben geduwd in een berggebied in Noord-Spanje. Dat melden Spaanse media. Het dier overleefde de val niet. De politie kreeg lucht van het voorval nadat een Spaanse dierenrechtenactivist afgelopen week beelden van de actie deelde op sociale media. Op die beelden is te zien hoe twee mannen het dier eerst porren met een stok, waarna het het ravijn in wordt geduwd.