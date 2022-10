Doodskisten hangen in lucht in Napels nadat grote grafmuur instort

In Napels is een groot marmeren gebouw ingestort waarin doodskisten werden opgeborgen. Op beelden is te zien hoe een tiental kisten in de lucht hangen. Het gaat om het tweede soortgelijke incident dit jaar waardoor er steeds meer kritiek komt op het slechte onderhoud van de begraafplaatsen.

De instorting gebeurde op de begraafplaats van Poggioreale, een van de belangrijkste begraafplaatsen van Napels. ,,Er ging een luide klap en een grote stofwolk vooraf aan de instorting”, aldus Vincenzo Santagada tegen The Guardian. Hij is verantwoordelijk voor de begraafplaatsen in Napels. Er waren op dat moment geen bezoekers aanwezig gezien de begraafplaats al gesloten was. Ook nu blijft de begraafplaats gesloten, want de brandweer heeft beslist dat het er onvoldoende veilig is.

Eerder dit jaar, in januari, stortte in Napels al eens een grafmuur in met ongeveer driehonderd doodskisten. Nu er sprake is van een tweede incident klinkt de kritiek steeds luider. Familieleden van overleden personen hebben geprotesteerd en politici hekelen het gebrekkige onderhoud van de begraafplaatsen. ,,De begraafplaatsen in Napels zijn te lang aan hun lot overgelaten waardoor ze ten prooi zijn gevallen aan oplichters en profiteurs”, schrijft politicus Francesco Emilio Borelli op Facebook.

Maurizio Boddi, wiens vrouw, ouders en schoonfamilie begraven zijn in nissen in het gebouw, vertelde de Italiaanse krant Dire: ,,Het enige gelukkige is dat hun doodskisten er niet uit zijn gevallen, omdat ze meer binnenin het gebouw liggen.”

