'Dode' Japanner blijkt jaar na zijn crematie nog springlevend

Het betreffende lichaam was in juni vorig jaar aangetroffen in een rivier in het oosten van Tokio. De politie heeft toegegeven dat het gaat om de stoffelijke resten van een andere man die op ongeveer hetzelfde moment als vermist was opgegeven. Lichamen die niet gelinkt worden aan een misdaad gaan in Japan zonder verdere tests naar de familie.



Hij had ongeveer dezelfde lengte en leeftijd als de verdwenen echtgenoot van de vrouw. Zijn vrouw en twee familieleden meenden ook het lichaam te herkennen. De 'dode' echtgenoot dook vorige maand echter levend op. Daarop informeerde zijn vrouw de politie over de blunder.



Het teruggegeven lichaam is inmiddels al gecremeerd. De politie betreurt de fout en zegt maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. De resten van de andere man worden alsnog aan de juiste familie gegeven. Het is onduidelijk waar de vermiste man het afgelopen jaar heeft doorgebracht.