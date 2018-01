'Dode' gevangene schrikt vlak voor autopsie wakker in mortuarium

De gedetineerde gaf vandaag geen enkel teken van leven toen cipiers hun gebruikelijke ronde deden door een gevangenis in de plaats Villabona, schrijft de krant Voz de Asturias. De cipiers haalden er enkele artsen bij, die constateerden dat Montayo Jiménez was overleden.



Toen forensisch medewerkers de lijkzak met de gevangene vervoerden naar de plek waar de autopsie zou worden uitgevoerd, hoorden ze plots geluiden. Bij het openen van de zak ontdekten ze dat Montayo Jiménez nog in leven was. Op zijn lichaam stonden al stiftstrepen op de plekken waar hij opengesneden zou worden, zegt zijn familie tegen lokale media.



De man is overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis in de stad Oviedo.