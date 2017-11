Dit bedrijf in Enter heeft een robot die zelf biertjes tapt

Biertje?Wat als we die robot van ons zo afstellen dat ze een biertje kunnen afdoppen? Het begon als een grap bij het bedrijf Romias in Enter, maar is nu werkelijkheid.

Een filmpje op Dumpert.nl over een koelkast en twee robotarmen die een flesje bier mét glas serveren was donderdagmiddag ruim 290.000 keer bekeken. De robot staat in Enter, bij werktuigkundig bureau Romias. De video kwam eerder deze week online, tot verbazing van directeur Martijn Jansen (41) van het bedrijf. "Want dit is in januari 2015 gefilmd. De bierrobot is ondertussen al veel verder geautomatiseerd."

Grap

Jansen: "Bij een barbecue van het werk vroegen de jongens: moeten we steeds ons eigen biertje openen? Vond ik wel een terechte vraag. We zijn toen met z'n allen gaan hobbyen en kregen het voor elkaar dat een bestaande robot een biertje afdopte. Nee, we hebben dus niet speciaal voor het bier een nieuwe investering gedaan. Eén robot kost al gauw 40.000 à 50.000 euro!"

Jansen deelde de video onder vrienden en bekenden, maar zocht niet zelf de media. Dat de video deze week op Dumpert.nl verscheen, verraste hem dan ook. "Iemand moet het filmpje hebben toegestuurd, maar ik heb geen idee wie. Zelfs bij Dumpert.nl hadden ze er niet meteen antwoord op. Dat moeten ze nazoeken."

Meerdere functies

Niet dat hij het vervelend vindt dat de video online is gekomen, maar er is één verschil met januari 2015: de robot kan al veel meer dan toen. "Behalve biertjes levert ie nu ook frisdrank en we hebben een bekerdispenser ingebouwd met zowel grote als kleine bekers."

De bierrobot is populair bij het Enterse bedrijf dat automatiseringsoplossingen biedt aan de metaalbewerkings- en kunststofbewerkingssector. Jansen: "We nemen 'm onder meer mee naar beurzen. Maar we gebruiken hem ook zelf bij barbecues of tijdens de vrijdagmiddagborrel."

De robot. © Romias