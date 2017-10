Dierenartsen in Myanmar verlossen beer van megatong

Een team van dierenartsen in Myanmar heeft onlangs een drie kilo wegende tong van een beer verwijderd. De tong was zo groot dat deze over de grond sleepte. Hij maakte het onmogelijk voor het dier om te eten.

Nyan htoo, een Aziatische zwarte beer - beter bekend als maanbeer vanwege de gouden halve maan op zijn borst - was gered door monniken, nadat hij bij zijn moeder was weggehaald door Birmese smokkelaars. Zij wilden hem naar China smokkelen, waar veel vraag is naar galblazen van beren om te verwerken in traditionele medicijnen.

Omdat de tong van de beer abnormaal groot was, namen de monniken contact op met een lokale dierenarts die in Sheffield had gestudeerd. Die lichtte Heather Bacon in, van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Edinburgh.

'Nog nooit gezien'

Samen met verschillende andere gespecialiseerde dierenartsen reisde Bacon eerder deze maand naar het opvangcentrum van het klooster in Myanmar. ,,Ik werk al tien jaar met beren, maar zoiets heb ik nog nooit gezien'', aldus Bacon.

Aangezien de beer nog geen twee jaar oud is, denken de dierenartsen dat de kwaal een aangeboren probleem was, of elephantiasis, een parasitaire infectie die wordt overgebracht door muggen. Die laatste diagnose is echter nog nooit gedaan bij een beer of andere zoogdieren.

Drastische maatregelen

Lokale dierenartsen hadden de beer vorig jaar al bezocht en toen geprobeerd het overtollige weefsel weg te halen om zo de zwelling te verminderen. Maar de tong werd na verloop van tijd steeds langer, wat betekende dat er een agressievere procedure nodig was.

,,We hebben er veel over gediscussieerd, omdat het een grote operatie is die je niet ongedaan kan maken. Maar we voelden dat het beter was voor zijn kwaliteit van leven'', gaat Bacon verder.

,,Drie kilogram aan tong meedragen zorgde voor een grote druk op zijn kaak en hoofd. Daarnaast sleepte hij het ding over de vloer, wat in hygiënisch opzicht ook niet echt prettig is. Hij kon ook nooit zijn mond dichtdoen. Nu zou hij dat wel weer moeten kunnen en moet hij ook weer kunnen eten.''

Gewenning

De beer zal waarschijnlijk wel even nodig hebben om te wennen aan de nieuwe inrichting van zijn mond.