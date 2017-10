Deze Halloweenkostuums zorgden voor veel ophef

Canadese man beboet voor zingen 'Everybody Dance Now'

23 oktober Een Canadese man is beboet voor het meezingen van de '90's hit Gonna Make You Sweat, bekend van de kreet 'Everybody Dance Now!'. Hij zat in zijn auto te zingen toen hij moest stoppen en een boete van 149 dollar kreeg wegens schreeuwen in de openbare ruimte.