De (soms) dubieuze politieke kennissen van Steven Seagal

Aikidomeester, singer-songwriter en actieheld Steven Seagal heeft vandaag de Filipijnse president Rodrigo Duterte ontmoet terwijl hij in het land was om locaties voor zijn aankomende nieuwe tv-serie te bekijken. Seagal gaf aan een 'groot fan' te zijn van de man die de paus en Obama uitmaakte voor hoerenzoon, zichzelf met Adolf Hitler vergeleek en zijn landgenoten beloofde de baai van Manilla te vullen met de lijken van drugsdealers. Duterte is echter niet de enige schimmige politieke vriend van 'The Great One'.

Vladimir Poetin

De 65-jarige Seagal is op onderstaande foto's innig te zien met de Russische president Vladimir Poetin. Seagal, die beroemd werd met actiefilms als Under Siege en Above The Law, staat bekend als fervent Rusland-liefhebber en verkreeg in 2016 het Russisch staatsburgerschap van Poetin. De president, door Seagal een 'vriend die hij als broer beschouwt' genoemd, ligt in internationale kringen onder vuur vanwege onder meer zijn betrokkenheid bij de annexatie van het nabijgelegen schiereiland de Krim en wordt verdacht van bemoeienis met de afgelopen Amerikaanse verkiezingen. Seagal kwam in beide gevallen publiekelijk op voor zijn vriend en bekritiseerde het beleid van de Verenigde Staten.

Volledig scherm Poetin en Seagal bezochten samen een stadion in Moskou. © AP

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin schudt hier handen met Seagal nadat hij Russisch staatsburger werd. © EPA

Aleksandar Vucic

Ook de nieuwe Servische president probeerde Seagal over te halen om staatsburger van zijn land te worden. De acteur was zo'n grote fan van Servië dat hij er een aikido school wilde openen en zou er alles aan doen om het land te promoten. Vucic werd in eigen land beschuldigd van verkiezingsfraude en het controleren van de media. Hij behoorde tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren negentig tot een radicale nationalistische partij en sprak harde taal enkele dagen na de tragedie in Srebrenica. ,,Voor elke vermoorde Serviër zullen wij honderd moslims vermoorden'', zei Vucic toen.

Bhumibol

Seagal betuigt hier eer aan de vorig jaar overleden Thaise monarch Bhumibol Adulyadej. Bhumibol, in eigen land vereerd als halfgod, had het land 70 jaar in zijn greep en maakte tijdens zijn heerschappij tien succesvolle militaire coups mee. De geruchten gaan dat hij in het verleden enkele bloedige militaire coups steunde.

Volledig scherm Seagal eert Bhumibol © EPA

Volledig scherm Steven Seagal zet zijn krabbel in het condoleanceregister van Bhumibol. © EPA

Aleksandr Loekasjenko

Ook 'de laatste dictator van Europa' Aleksandr Loekasjenko draagt de martial arts-acteur een warm hart toe. Tijdens het bezoek van Seagal aan Wit-Rusland ontmoetten de twee elkaar in de open lucht, keuvelden ze wat af, schilden wortels en dineerden samen.



Na meerdere mensenrechtenschendingen, de harde aanpak van dissidenten en oneerlijk verlopen verkiezingen legde de EU sancties op aan de president die al sinds 1994 aan de macht is. Deze werden vorig jaar grotendeels opgeheven nadat Loekasjenko een aantal politieke gevangenen vrijliet.