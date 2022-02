Cubaanse krachtpatser zet zijn schouders onder unieke wereldrecords

Records afgewezen

Alleen de bevestiging van zijn record heeft hij nog niet. Twee eerdere pogingen het record te breken werden door Guinness afgewezen op technische gronden. Zo vergat Castellanos de grootte van de gebruikte blikjes te vermelden. Toch houdt de ‘gevleugelde’ Cubaan goede hoop op het sterrendom.



,,Het is mijn droom om Cuba te ontstijgen en wereldberoemd te worden’’, vertelt hij. Een tv-show als I've got talent lijkt hem de aangewezen manier om zijn doel te bereiken. Zijn trainer, de pas 17-jarige Mario Cesar Quesada, heeft er alle vertrouwen in dat zijn pupil, die hij al kent sinds de lagere school, het lukt.



,,Mensen staan versteld’’, vertelt Quesada. ,,Het is geen talent zoals springen, een bal raken of hardlopen. Het is een vreemd talent, hij is een krachtpatser. Hij plet blikjes en trekt voertuigen.’’ Ook de lokale journalist Felix Suarez, die als getuige bij de recordpogingen optreedt, ziet een mooie toekomst voor Christian.