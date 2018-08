Chirurg vindt na 28 jaar (!) contactlens in oog van patiënte

Een 42-jarige Britse vrouw die last had van een gezwollen oog, kreeg van de oogarts te horen dat ze een cyste boven haar oogbol had. Tijdens de ingreep deden chirurgen een bijzondere ontdekking: in de cyste vonden ze een contactlens, die maar liefst 28 jaar in het oog van de vrouw heeft gezeten. Dat schrijft het medische tijdschrift BMJ Case Reports .

De Britse kreeg zo’n half jaar geleden last van een hangend ooglid. De zwelling werd alsmaar erger. Op verschillende MRI-scans was te zien dat de vrouw een cyste had boven haar oogbol. Volgens de artsen moest ze zich geen zorgen maken: de zwelling zou na een ingreep volledig verdwijnen.

De chirurg die de Britse vrouw moest behandelen deed de bizarre ontdekking. Tijdens de operatie vond hij in de cyste een harde contactlens, die afgezien van enkele kleine scheurtjes amper beschadigd was.

Badmintonpluimpje

De vrouw zelf was zich er niet van bewust dat ze de lens nooit uit haar oog had gehaald. Haar moeder herinnerde het zich wel. Tijdens een spelnamiddag kreeg de vrouw, die toen 14 jaar oud was, een badmintonpluimpje in haar oog. Een arts onderzocht toen het oog van de vrouw, maar volgens hem was er niets ernstigs aan de hand. Na het incident gebruikte de vrouw enkele dagen oogdruppels tegen de irritatie en nam ze aan dat ze de lens - die ze tijdens het incident droeg - verloren was.

Al die jaren had de Britse niet door dat haar contactlens nog in haar oog zat. Ze had immers nooit last en ging regelmatig op controle bij de oogarts. Voor het medische team is het dan ook een raadsel waarom de oogproblemen nu pas zijn ontstaan.