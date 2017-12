Chirurg brandt zijn initialen op de lever van twee patiënten

Een van de twee patiënten ontdekte dit jaar tijdens een controle dat de initialen SB op haar lever stonden. Nader onderzoek wees uit dat dat gebeurd moest zijn tijdens de transplantatie in 2013. Zij was daarbij onder volledige narcose en had dus niets gemerkt van het merkwaardige voorval. Dit bleek ook bij een andere, mannelijke patiënt gebeurd te zijn in hetzelfde jaar. Simon Bramhall was op dat moment als ingehuurde chirurg aan het werk in het ziekenhuis van Birmingham. Een jaar later nam hij zelf ontslag.



Bramhall verscheen deze week voor de rechter om zijn verhaal te doen. Hij bekende inderdaad zijn initialen te hebben achtergelaten op de levers van zijn patiënten. Hij had daarvoor het gas argon gebruikt, dat gewoonlijk wordt gebruikt om levers te laten stoppen met bloeden tijdens een operatie. Waarom hij zijn initialen achterliet, vertelde hij niet. De aanklager noemde de zaak deze week een lastige. ,,Dit is een erg ongebruikelijke en ingewikkelde zaak, zowel vanwege de medische verklaringen van beide kanten als van rechtswege'', vertelde hij aan The Daily Mail. ,,Dit is voor zover we hebben kunnen nagaan nog niet eerder gezien binnen het strafrecht.''