Camera dobbert al filmend van Engeland naar Duits Waddeneiland

Iers gehucht profiteert van 'potentiewolk' uit Viagrafabriek

5 december Bewoners van het Ierse dorp Ringaskiddy zijn al een tijdje in opperste staat van opwinding wegens de dampen die de nabijgelegen fabriek van het farmaceutische bedrijf Pfizer produceert. In het bedrijfspand worden Viagrapillen gemaakt. Volgens de dorpelingen is er iets mis met de lucht- of waterfilters van de fabriek, waardoor deeltjes van het potentieverhogende middel onbedoeld in het gehucht terecht zouden komen.