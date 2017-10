Burger King gebruikt clown-hype om grootste vijand af te kraken

Brits jongetje (7) zet met succes lesvliegtuig aan de grond

7 oktober Een nog maar net 7-jarige jongen heeft in Engeland met succes zijn allereerste vliegles voltooid. Vliegtuigfanaatje Marwan Vorajee kreeg de les in een Piper Warrior III vorige maand op zijn verjaardag cadeau van zijn ouders. Volgens Britse media is Marwan, die ooit piloot wil worden, waarschijnlijk het allerjongste kind dat plaatsnam achter de stuurknuppel en vervolgens probleemloos opsteeg en landde.