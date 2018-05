Britse vrouw (43) wordt dit jaar voor de 21ste keer moeder

Sue (43) en de 47-jarige Noel Radford, een echtpaar uit de Britse stad Morecambe, hebben vandaag op sociale media bekendgemaakt dat ze later dit jaar voor de 21ste keer ouders worden. De twee hebben momenteel 19 kinderen, omdat hun elfde zoontje Alfie in 2014 stil werd geboren. De Radfords zijn het grootste gezin in Engeland.

Het uiterst vruchtbare stel stel kreeg verkering toen Sue 7 jaar en Noel 11 jaar waren. Ze verwelkomden 29 jaar geleden hun eerste kindje, zoon Chris, toen de vrouw nog maar 14 jaar was. Aanvankelijk wilden ze baby nummer één voor adoptie afstaan, maar op dat besluit kwamen ze al snel terug. Vervolgens gingen de twee samenwonen, trouwen en toen Sue 17 jaar was zette ze dochtertje Sue (nummer twee) op de wereld. In de jaren daarna werden, tot de dag van vandaag, 19 gezonde kinderen geboren waarvan de laatste in september vorig jaar.

Volgens de ouders, die regelmatig opduiken in Britse televisieprogramma's, hebben ze bewust nooit aan anti-conceptie gedaan. ,,We merken wel wat er gebeurt en nog meer jongens en meiden zijn van harte welkom'', vertelde de vader recent nog. Op dat moment wist hij nog niet dat nummer 21 (een meisje) al in de buik van zijn vrouw groeide. Sue en Noel zijn blij met hun zoveelste kindje. ,,Laat maar komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.''

Kleinkinderen

De kinderen van Sue en Noel heten Chris (29), Sophie (24), Chloe (22), Jack (21), Daniel (19), Luke (17), Millie (16), Katie (15), James (14), Ellie (13), Aimee (12), Josh (10), Max (9), Tillie (7), Oscar (6), Casper (5), Hallie (2), Phoebe (22 maanden) en Archie (8 maanden). Dochter Sophie heeft inmiddels zelf ook drie kinderen.

Het gezin, zo vertelde de ouders van DailyMail, heeft nog nooit een beroep hoeven doen op financiële steun van de overheid. Noel Radford heeft een goede baan en in de woning waar de Radfords leven, is genoeg ruimte. De jongste kinderen slapen in stapelbedden of op megamatrassen, de oudsten hebben een eigen ruimte. Volgens de moeder is zij wekelijks ongeveer 400 euro kwijt aan boodschappen. Het gezin gaat een keer per jaar op vakantie naar het buitenland en bezet dan complete rijen in een vliegtuig. Voor het vervoer van hun kroost hebben de streng gelovige Sue en Noel twee flink uit de kluiten gewassen busjes tot hun beschikking.

Volledig scherm De Radfords © Facebook Radford Family

Got my delivery of my new 18kg washing machine from Cater Kwik ! i absolutely love it, i used to do around 8 loads of washing a day which took me over 7 hours to get through! With this machine I'm doing 2/3 loads a day saving me over 4 hours. It has made such a huge difference to my life and you can even add a garment during a wash and has a really cool added extra of adding steam to really soiled clothes which is perfect for the newborn clothes. https://www.caterkwik.co.uk/cgi-bin/trolleyed_public.cgi?action=showprod_CK8518 #bigfamily Een foto die is geplaatst door null (@theradfordfamily) op 2 Feb 2018 om 5:50 PST

Love this picture 😍 Een foto die is geplaatst door null (@theradfordfamily) op 6 Jan 2018 om 11:05 PST

I love this picture so much 😍💗 #babygirl #family #love Een foto die is geplaatst door null (@theradfordfamily) op 29 May 2018 om 4:08 PDT

Archie’s first Ikea experience #ikea Een foto die is geplaatst door null (@theradfordfamily) op 27 Jan 2018 om 11:12 PST