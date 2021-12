Britse explosievendienst rukt uit voor man met antitankprojectiel in achterste

De patiënt claimde dat hij uitgegleden was en toen op de kogel viel. ,,De man zei dat hij het projectiel vond toen hij aan het opruimen was”, vertelde een anonieme bron aan de krant. Hij zou de kogel op de grond hebben neergezet, waarna hij ‘uitgleed en er bovenop viel’. ,,Hij had erg veel pijn. Volgens mij verzamelde hij militaire memorabilia.”



Volgens dokter Carol Cooper, tevens medisch journalist voor onder meer The Sun, had de patiënt dood kunnen gaan als het object zijn ingewanden had geperforeerd. Er worden talloze soorten objecten gevonden in rectums, voegde ze toe: ,,Van wijnglazen tot flessen ketchup en stofzuigeronderdelen.”