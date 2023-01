Braziliaanse baby weegt bij geboorte 7,3 kilo

OPROEP ‘De beste’ 1 aprilgrap is deze week 60 jaar oud. Of ken jij een betere?

Vrijdag is het weer 1 april. Al jarenlang is dit een dag vol grappen in Nederland en daarbuiten. De moeder aller 1 aprilgrappen is deze week exact 60 jaar oud. In 1962 was Nederland in rep en roer omdat er een beeld van Paaseiland aangespoeld zou zijn in Zandvoort. Het bleek een grap van beeldhouwer Edo van Tetterode. Is dit de beste Nederlandse 1 aprilgrap? Wij zijn benieuwd naar jouw favoriet.

30 maart