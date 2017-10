Boze man gaat aan schoolbus hangen

De politie in Maryland heeft een man gearresteerd die op de voorkant ging hangen van een rijdende schoolbus. Hij was boos geworden nadat een leerling vanuit de schoolbus een leeg flesje op zijn auto had gegooid. Toen de bestuurder van de schoolbus de deur niet opende, werd de man boos. ,,Open de deur'' schreeuwt de man terwijl hij vooruit wordt geduwd door de bus.