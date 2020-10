Blijkbaar spelen we UNO met z’n allen al die tijd verkeerd

Als speler van UNO krijg je te maken met de belangrijke ‘+2’- of ‘+4’-kaarten. Als de speler voor jou zo'n kaart legt, neem je twee of vier kaarten erbij. Tenzij je zelf ook zo'n kaart hebt: dan kun je jouw ‘+2’- of ‘+4’-kaart spelen en zo de actie – plus de te nemen kaarten – doorschuiven naar de volgende speler. Met eventueel een ongelooflijk enerverende kettingreactie tot gevolg, als de volgende speler(s) ook zo'n kaart heeft. Het was in elk geval de leukste manier om je tegenspelers te overtreffen.

Schrap dat hele scenario maar vanaf nu. Want volgens een tweet van UNO strookt het helemaal niet met de officiële spelregels. ,,Je mag een ‘+2’-kaart niet bovenop een ‘+2’-kaart leggen”, schrijft het merk. En dat daar heel wat commentaar op zou komen, beseffen ze bij UNO maar al te goed. ,,Ga je gang, maak ons maar af”, vervolgden ze de tweet.

Commentaar kwam er inderdaad. Zo’n 3200 reacties liepen er binnen onder de tweet, het merendeel verward of teleurgesteld. ,,Begrijp je dat je chaos creëert met zo’n mededeling?”, schrijft iemand. ,,Mijn hele leven is een leugen”, schrijft een ander. ,,Je kunt dat absoluut wel doen en dat is de enige correcte manier om UNO te spelen”, antwoordt een derde. ,,Fout”, reageert UNO droog.

Sommigen halen er de officiële spelregels bij en proberen zo hun gelijk te halen. Daarin staat ,,als je een ‘+2’-kaart speelt, moet de volgende speler twee kaarten trekken en zijn beurt overslaan. De kaart kan alleen op een kaart met dezelfde kleur of een andere ‘+2’-kaart gespeeld worden.” UNO liet ook die reactie niet onbeantwoord. Spelers kunnen wel meerdere ‘+2’-kaarten na elkaar spelen, maar er moet wel telkens een beurt overgeslagen worden en dat resulteert dus nooit in een optelsom, zo luidt het.

Belangrijke kanttekening wel: als je UNO met z'n tweeën speelt, kan het optelscenario in zekere zin wel nog. Als speler A dan ‘+2’ speelt, trekt speler B twee kaarten en is daarna speler A opnieuw aan de beurt. Die kan dan nog eens ‘+2’ spelen, en zo verder. ,,A 2-person game can get wild”, reageert UNO terecht op Twitter.

