‘Bizar toeval’: wéér treft iemand een slang aan in bed

Het zijn twee merkwaardige gebeurtenissen. Vanochtend werd een Amsterdammer wakker met een slang in zijn bed, maar het toeval wil dat de nacht ervoor hetzelfde gebeurde in Papendrecht . Toen trof iemand daar een rattenslang aan onder zijn dekens. Wat hebben deze dieren tussen de lakens te zoeken? En wat moet je doen als een slang over je matras kronkelt?

,,Het is heel wat jaren geleden dat ik zo'n soort melding kreeg”, vertelt Rob Dumont. Voor de oprichter van een in reptielen gespecialiseerde dierenambulance was het een buitengewoon toeval. Nog geen 48 uur na de eerste melding - een moeder belt dat een slang in haar zoons bed ligt - komt vanochtend een vrijwel identiek telefoontje binnen. Een man in Amsterdam heeft een witte slang in zijn bed zien liggen. Beiden huishoudens hebben zelf geen slang(en) als huisdier.

Lees ook Slang kruipt 's nachts bij Papendrechter in bed Lees meer

Volledig scherm Een albinoslang van 90 centimeter kroop bij iemand in Papendrecht in bed. © Dierenterhuis Louterbloemen Dumont: ,,Nog toevalliger: in beide gevallen gaat het om een witte rattenslang. Het dier uit het Papendrechtse bed zit nu in onze reptielenopvang in Zwanenburg.” De andere slang is nog voor de dierenambulance aanwezig was gedood. De bewoner wist niet of het dier giftig was en er waren kinderen in het huis.

Slangenhobbyist Marc Krikke vindt de meldingen een bizar toeval. ,,Er zijn veel mensen die slangen houden, maar kwijtraken gebeurt vaak binnenshuis. Die dieren willen zich snel verstoppen. Onder een oven of koelkast bijvoorbeeld.” Krikke, die zelf 45 slangen in huis heeft, vraagt zich af hoe ze in een slaapkamer zijn beland. Zelf heeft hij nog nooit een slang een trap op zien gaan. ,,Zo'n dier wil zich zo snel mogelijk verstoppen. Die gaat ook niet open en bloot de weg over.”

Slangen dumpen

Hoogstwaarschijnlijk zijn de dieren ooit ontsnapt uit een terrarium of gedumpt. ,,Dat laatste gebeurt te regelmatig”, zegt Krikke. ,,Sommige mensen laten ze gewoon los in de natuur.” Dumont gokt dat de loslopende slangen zich overdag opwarmen, op stenen in de zon. ,,Maar de avonden zijn nu heel koud. Dus gaan ze op zoek naar warme plekken.” En een mensenlichaam geeft ook warmte af.

Quote Sommige mensen laten ze gewoon los in de natuur Marc Krikke, Slangenhobbyist ,,De rattenslang is een snelle ontsnapper”, benadrukt Dumont die wel gelooft in de klimkracht van slangen. ,,Deze dieren hebben een dusdanige lenigheid en kracht in het lichaam. Ze kunnen slaapkamers op twee- of driehoog binnenkomen. Zo flexibel zijn ze.”

‘Doden is zinloos’

Warmte opzoeken is het enige wat de sissende reptielen komen doen, zegt hij. ,,Ze zijn niet agressief en ze gaan al helemaal niet een bed in omdat ze ons beschouwen als voedsel. Dat is echt niet waar.”

Het beste wat je kan doen als je zo'n beest in bed aantreft? ,,Niet in paniek raken”, adviseert Dumont. ,,En de dierenambulance bellen.” Als je dapper genoeg bent mag je best het dier oppakken en in een kussensloop doen.

Krikke raadt aan om zo'n kruipend reptiel niet zomaar op te pakken. ,,Maar doden is eigenlijk altijd zinloos, zelfs als het een gifslang is. Slangen zijn hier in Nederland vooral onschuldige huisdieren.”

‘Begrijp paniek’