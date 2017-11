Bevallen in vier minuten: 'Wakker om 3.48 uur, baby geboren om 3.52'

Af en toe hoor of lees je wel eens over vrouwen die zo onverwacht snel bevallen dat het thuis of op weg naar het ziekenhuis gebeurt. Maar dat zoiets twee keer voorvalt bij dezelfde moeder is toch hoogst uitzonderlijk. De uit de VS afkomstige Nicole Germay is zo'n uitzondering.



,,Twee jaar geleden werd ons eerste zoontje Xander geboren in onze badkamer beneden", zegt vader Tom De Reys. ,,Toen dachten we dat er na het breken van het water nog wel wat tijd was om enkele spullen bij elkaar te zoeken, maar dat bleek een misrekening. Xanders hoofdje kwam al snel tevoorschijn en binnen het uur was hij er. Zijn zusje Finn was vorige week nog vlugger."



,,In de nacht van 31 oktober op 1 november maakte mijn vrouw me om 3.48 uur wakker en om 3.52 uur hadden we Finn in onze armen. Grappig detail: Finn kwam ter wereld in onze andere badkamer. Ze hebben nu dus elk al een badkamer van zichzelf."



Nicole en Tom hadden tijdens hun tweede zwangerschap voor alle zekerheid een vroedvrouw stand-by staan en die was ook snel ter plaatse, maar toch zat de bevalling er bij haar aankomst al op. Papa Tom moest de bevalling dus alweer helpen begeleiden. ,,De tweede keer waren Nicole en ik iets minder zenuwachtig, want toen wisten we waar we voor stonden", glimlacht de vader. ,,Voor de geboorte van Xander had ik gelukkig ook een boek gelezen over thuis bevallen, hoewel dat eigenlijk niet de bedoeling was. Dat boek heeft ons toen zeker geholpen."