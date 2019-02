Besluiteloze vrouw biedt 2200 euro voor ‘knopendoorhakker’

updateEen vrouw uit de Engelse stad Bristol zou ruim 2200 euro beschikbaar hebben gesteld aan iemand die een maand lang lastige beslissingen voor haar neemt. De anonieme vrouw plaatste recent een advertentie met haar opvallende oproep op de vraag- en aanbodsite Bark.com . Ze hoopt van harte dat iemand zich meldt voor het doorhakken van simpele en lastige knopen. Of het om een echte en serieuze advertentie gaat, is niet duidelijk.

In haar geschreven oproep, zo beweert de Brits tabloid Mirror althans, stelt de onbekende vrouw dat ze zich kan voorstellen dat lezers haar advertentie misschien idioot vinden. Desondanks legt ze uitgebreid uit waarom ze een ‘beslisser, helderziende of spirituele gids’ zoekt. ,,Ik heb een gigantisch rotjaar achter de rug en zoek iemand die de controle over mijn leven zou willen overnemen’’, aldus de vrouw die geen flauw idee heeft of er ‘knopendoorhakkers’ bestaan.

Volgens de vrouw ging het vorig jaar regelmatig mis in haar bestaan. Ze verloor geld dat ze van een vriend had geleend, kwam zonder geld te zitten tijdens een backpackvakantie in Nieuw-Zeeland, werd misbruikt door een ex en overvallen toen ze voor één keer een kortere weg naar huis had gelopen. ,,Kennelijk ben ik volstrekt ongeschikt om de juiste keuzes te maken’’, schrijft ze. ,,Zelfs mijn moeder vindt dat. Elke week gaat het wel mis met mij omdat ik het verkeerde pad bewandel.’’