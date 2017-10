Automobilist krijgt boete voor te hard meebrullen 'Everybody Dance Now'

Zelf houdt de Taoufik Moalla, de bestuurder in kwestie, het op 'gewoon een beetje lekker meezingen'. De man was, zo staat in zijn verweer tegen de in zijn ogen absurde boete, erg goedgemutst en zong ‘Everybody Dance Now’ vol overgave mee. ,,En opeens hoorde ik boven de muziek uit politiesirenes”, aldus Moalla die op 27 september in de avond met zijn auto een fles water in een winkel ging kopen. Hij dacht in eerste instantie dat hij moest uitwijken voor de politie, maar die maande de vrolijke zanger wel degelijk direct te stoppen.



,,Ze vroegen of ik aan het schreeuwen was. Ik zei: nee, ik was aan het zingen”, getuigt Moalla. Hij kreeg na controle van zijn papieren en voertuig een boete voor openbare geluidsoverlast. ,,Is binnen in mijn auto dan een publieke ruimte'', vraagt een gechoqueerde Moalla zich bijna wanhopig af. Bovendien waren zijn ruiten maar een beetje open, zo beweert hij. ,,Ik zong ook helemaal niet zó hard dat ik er anderen mee kon lastigvallen. Ik begrijp dat de politie haar werk moet doen en dat ze mijn wagen controleren, maar dat ik hiervoor zo’n zware boete krijg? Misschien omdat ik zo slecht zong.''