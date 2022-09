Australische vrouw kritiek na botsing met achtbaan: ‘Geen lichaamsdeel dat niet gebroken is’

Drama in Duits familie­park: vrouw (57) dodelijk gewond na val uit achtbaan

In een recreatiepark in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is zaterdagmiddag een vrouw uit een rijdende achtbaan gevallen. Het 57-jarige slachtoffer uit St. Wendel (Saarland) bezweek ter plaatse aan haar verwondingen.

