Amerikaans stuntkoppel steekt zichzelf in brand tijdens bruiloft: ‘Mooi dat mensen onze chemie zien’

Een stel uit de Amerikaanse staat Utah is op een wel heel bijzondere manier in het huwelijksbootje gestapt. Gabe Jessop en Ambyr Bambyr Mishelle, die als stuntman en -vrouw in de filmindustrie werken, staken zichzelf in brand tijdens hun huwelijksfeest. Een TikTok-filmpje van de stunt is inmiddels al miljoenen keren bekeken.

In de video is de bruid zwaaiend met een vlammend boeket bloemen te zien, waarna het vuur zich snel over de ruggen van het bruidspaar verspreid terwijl ze over een open veld lopen. Later is te zien dat de twee allebei op de grond knielen, zodat twee mannen met brandblussers de vlammen kunnen doven.

Om de stunt uit te voeren werden de achterkant van Ambyrs trouwjurk en haar boeket in brand gestoken, net als de achterkant van Gabriels pak. Het stel had ook brandvertragers op kleding en huid en had voor de zekerheid de brandweer gevraagd een oogje in het zeil te houden als er iets mis ging.

Veel kijkers vergelijken het met een scène in de film The hunger games waarin de personages Katniss en Peeta in brand worden gestoken. Verschillende opmerkingen spraken hun bezorgdheid uit over Ambyrs haar, dat gedeeltelijk in brand leek te staan in de TikTok, maar ze liet aan Insider weten dat ze een kap en een pruik droeg om haar echte haar te beschermen.

De dj van het feestje filmde hoe Ambyr en Gabriel hand in hand en in vuur en vlam hun stunt uitvoerden. Het koppel had geen idee dat hij het filmpje op TikTok zou plaatsen en hun stunt uiteindelijk viral zou gaan. De video is inmiddels 16 miljoen keer bekeken. Later plaatste het stel nog een slomo-video van de stunt op Instagram.

,,Het was niet de bedoeling dat het op het internet zou komen”, liet het stel weten. Gelukkig waren de reacties overwegend positief. ,,Het was zo mooi dat mensen onze chemie konden zien, en dat we wat origineels deden in plaats van een gewone bruiloft zoals de meeste mensen die hebben.”

