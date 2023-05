Amerikaan brengt boek bijna honderd jaar te laat terug naar bibliotheek: ‘Hoe geweldig’

Een Amerikaanse man heeft een geschiedenisboek bijna honderd jaar te laat teruggebracht bij een bibliotheek in Californië. Hij vond het boek in een doos van zijn overleden vrouw en vermoedt dat haar grootvader dat in 1927 heeft geleend.

‘Hoe geweldig is dit? 96 jaar geleden heeft iemand dit boek uit onze bibliotheek geleend. Het laat maar zien dat het nooit te laat is om je bibliotheekboek terug te brengen’, schreef de St. Helena Public Library op Instagram.



Het zou gaan om een boek genaamd A history of the United States van Benson Lossing, uitgebracht in 1881. Toen de bibliotheek erachter kwam hoe oud het boek was, gingen ze op zoek naar de persoon die het terug had gebracht.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Generaties terug

De bieb bracht het verhaal onder de aandacht bij Amerikaanse media in de hoop erachter te komen. ,,Ik dacht: ‘Goh, dat lijkt op mijn boek’’’, vertelt Jim Perry, die het boek deze maand terugbracht. ,,Ik was het huis aan het schoonmaken en spullen aan het weghalen die niet werden gebruikt’’, licht hij toe. ,,Deze doos stond op een lekker koel plekje in ons huis waar we boeken bewaarden.’’

Perry zegt er ‘vrij zeker’ van te zijn dat John McCormick, de grootvader van zijn overleden vrouw, degene is die het boek in 1927 leende. Hij was toen 55 jaar. Toen McCormick in 1963 op 91-jarige leeftijd stierf, ging het boek naar zijn jongste dochter. Uiteindelijk belandde het boek in handen van haar dochter Sandra Perry, de vrouw van Jim Perry. Ze overleed in 2015.

Het leek Perry leuk om het boek terug te geven, om het personeel blij te maken en ze ‘een kick te geven.’ ,,Maar ik realiseerde me niet dat het een speciale betekenis voor hen zou hebben.’’

Voor elke dag te laat centen ophoesten

De bibliotheek bracht voorheen 5 eurocent in rekening voor elke dag dat een boek te laat wordt ingeleverd. Sinds 2019 worden er geen boetes meer uitgedeeld. Gelukkig maar, want anders zou Perry een boete van meer dan 1500 euro moeten betalen.

Het bibliotheekpersoneel vermoedt dat het boek een van de 540 delen was die oorspronkelijk verkrijgbaar waren bij de Free Public Library, een voorloper van de St Helena Public Library. De oude pil wordt nu achter glas tentoongesteld bij de ingang van de bibliotheek.