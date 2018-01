Achtervolging van gestolen auto eindigt met een zoen

Een achtervolging in Arizona, VS is op een bijzondere manier geëindigd. Nadat een stel een auto gestolen had en weigerde te stoppen voor een politieauto volgde een achtervolging met politiehelikopter. Net voor de verdachten werden ingerekend vonden ze het tijd voor een intieme omhelzing en zoen.