Zwitserse justitie verdenkt stamcelbedrijf Cryo-Save van fraude en verduistering

Dat meldt het Openbaar Ministerie in Zwitserland. Voormalig topman Frederic Amar heeft in het kader van het onderzoek een maand vastgezeten, melden meerdere bronnen aan deze site. Zelf wil hij dat niet bevestigen. Esperite, het voormalig moederbedrijf van Cryo-Save, bevestigt wel dat Cryo-Save en Amar onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek.



Cryo-Save bewaarde navelstrengmateriaal van pasgeboren kinderen. Het bedrijf werd begin deze eeuw opgericht in Zutphen. Ouders die het materiaal laten opslaan, hopen dat het materiaal in het geval van een ernstige ziekte van pas kan komen. De methode is wetenschappelijk omstreden. Toch werden enkele honderdduizenden ouders, onder wie een paar duizend Nederlanders, klant van het bedrijf.



Vorig jaar verplaatste Cryo-Save het stamcelmateriaal, dat voor het grootste deel opgeslagen lag in België en Zwitserland, naar een bedrijf in Polen. Het bedrijf sloot daarvoor een deal met het Poolse bedrijf Famicord. Dit gebeurde zonder toestemming van de ouders. Een klein deel van de stamcellen ging niet naar Polen, maar naar Portugal. Ook staat één stikstoftank met stamcellen nog in Nederland.