Zwervende wallaby Jump doodgereden op 100 meter van huis in Putten

De mensen die Jump hadden aangereden, brachten hem direct naar zijn eigenaar. ,,Zij zeiden: ‘Het leek wel of hij weer naar jullie wilde’,’’ vertelt Van de Bunt, ,,want hij huppelde richting onze straat.’’

De afgelopen weken zwierf Jump over de Veluwe. Zo was hij ook gezien in de bossen van Voorthuizen, 14 kilometer verderop.

Hoop

,,We hadden door de media-aandacht meer hoop gekregen dat we hem snel weer levend terug zouden krijgen. Helaas is dit niet gebeurd.’’ Van de Bunt put enige troost uit het feit dat Jump er niet vermagerd uitzag en dat hij zich kennelijk goed kon redden in het wild. ,,Hij is die vijf weken niks tekortgekomen.’’