Zwarte hekken rondom moskee in Eindhoven: ‘We zijn niet bang, wel zenuwachtig’

Verwaar­loos­de jochies die ‘dierlijke geluiden’ maakten zijn nu in goede handen

16:48 Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongetjes die langere tijd alleen in een flat opgesloten zaten. Zowel de kinderen als hun moeder krijgen de zorg die nodig is, zegt een politiewoordvoerder. Over de kinderen ontstond gisteren commotie na een Facebookcolumn van agent Tom Verweij dat hij ‘twee verwaarloosde en kinderen die dierlijke geluiden maakten', had aangetroffen ergens in een flat in de Zaanstreek.