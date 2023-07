Zwarte Crossers rijden alcoholfuik in: files op A12 én A18 door massale uittocht festivalgangers

Eén bestuurder had nog zoveel alcohol in zijn bloed, dat hij ruim 1,5 keer zoveel blies dan is toegestaan: ruim 1,2 promille, terwijl 0,5 de grens is. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren, net als nog drie andere bestuurders die eveneens ver boven de promillagegrens zaten.



Vier mensen hadden geluk en bliezen net onder of óp de grens. Zij moesten de wagen een uurtje laten staan, voor ze weer verder mochten rijden.



De controle van de politie begon om 07.30 uur en werd om 12.00 uur beëindigd. Sommige bestuurders mochten doorrijden, omdat de politie onvoldoende agenten had om iedereen te controleren.