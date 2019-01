Zware windstoten zorgen voor problemen, strandtent vecht tegen opkomend water

Op de Wadden kan het vandaag tijdelijk stormen en neemt de wind toe tot kracht 9 en daarbij is kans op zware windstoten tot ruim 100 kilometer per uur. Aan zee en op het IJsselmeer staat een stormachtige noordwestenwind. Dat is onder meer goed te merken in het uiterste westelijke puntje van Ameland.



Strandtent The Sunset is daar verwikkeld in een gevecht met het opkomende water. De vloedlijn rukt op richting het etablissement en met shovels is geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden. ,,Maar inmiddels kunnen die er niet meer bij, dus het is afwachten”, zegt een medewerker ter plaatse. De medewerker verwacht niet dat The Sunset verzwolgen wordt door de golven.



De zwaarste windstoot werd vanochtend vroeg gemeten op Vlieland. Daar haalde de wind uit naar 103 kilometer per uur. Bij windstoten van 100 kilometer per uur of meer spreken meteorologen van zeer zware windstoten.



Er is officieel sprake van storm wanneer er gemiddeld over een heel uur minimaal windkracht 9 staat. De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018.