Zware crimineel blijft langer vast

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag openbaar maakt. Het plan is bijzonder: sinds jaar en dag geldt voor langere celstraffen dat ‘slechts’ twee derde van de straf ook echt hoeft te worden uitgezeten.

Nu blijft iemand die is veroordeeld tot 12 jaar cel vanzelf slechts 8 jaar achter tralies. Door het nieuwe voorstel wordt dat dan 10 jaar, omdat de voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal nog maar 2 jaar mag zijn. De nieuwe regel heeft consequenties zodra iemand tot zes jaar of langer is veroordeeld.

Quote Het is moeilijk te rechtvaar­di­gen dat daders al na twee derde van hun straf weer vrijkomen Sander Dekker

Volgens minister Sander Dekker komen de nieuwe regels die hij wil invoeren tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van Nederlanders. ,,Het is moeilijk te rechtvaardigen dat daders al na twee derde van hun straf weer vrijkomen. Naar slachtoffers en nabestaanden, maar ook naar de maatschappij.’’

De minister vindt twee jaar ‘genoeg’ om te resocialiseren. ,,Het is niet zo dat wie langer is gestraft ook per se langer de tijd nodig heeft om te re-integreren. Een periode van twee jaar is voor iedereen lang genoeg.’’

Voorwaardelijke vrijlating

Bovendien staat binnenkort niet meer op voorhand vast dat gedetineerden in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Het Openbaar Ministerie gaat per individueel geval bekijken of het ‘mogelijk en verantwoord’ is.

Daarbij wordt ook meer dan nu meegewogen of iemand op enig moment tijdens de celstraf agressief is geweest tegen personeel of medegevangenen, bijvoorbeeld drugs in bezit heeft gehad, of met andere smokkelwaar in de weer is geweest. Omgekeerd krijgen bajesklanten tegen het einde van hun straf bij goed gedrag juist extra vrijheden, bijvoorbeeld werk buiten de celmuren of verlof om een ID-bewijs of woonruimte te regelen.