Zwangere vrouw moet voor spoedcontrole 260 km naar België: ‘Te zot voor woorden’

Een zwangere vrouw uit Purmerend kon in geen enkel Nederlands ziekenhuis terecht toen bleek dat er kans was op een vroeggeboorte van haar tweeling. Vele uren na de controle werd uiteindelijk besloten om de vrouw maar liefst 260 kilometer verderop in het Belgische Gent op te nemen. Haar man is niet blij met de Nederlandse zorg: ,,Ik ben vooral teleurgesteld. Je betaalt een vermogen aan ziektekosten en kan hier niet eens geholpen worden."

De 31-jarige vrouw ging voor een reguliere controle naar het ziekenhuis in Purmerend. Rond het middaguur werd haar verteld dat er door een verkorte baarmoederhals kans was op een vroeggeboorte, want ze is minder dan 32 weken zwanger. Ze werd direct naar het ziekenhuis in Hoorn gebracht, omdat daar een afdeling is voor intensieve zorg voor pasgeborenen, een zogenoemde Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Hier bleek echter geen plek voor een tweeling.

Rond zes uur kreeg het stel te horen dat er moest worden uitgeweken naar België. Twee uur later werd de zwangere met een ambulance naar Gent gebracht. Een rit van ongeveer vier uur. ,,Ik dacht ‘shit’. Het was allemaal erg last minute en we zaten nog met werk en onze dochter.”

Quote Ik moest zelf dertig euro per nacht betalen om bij mijn vrouw te kunnen blijven De echtgenoot van de zwangere vrouw

In België werd de vrouw goed opgevangen en onder verscherpt toezicht voortdurend gecontroleerd. Voor haar was alles geregeld, maar haar man zat ‘met zijn handen in het haar.’ ,,Mag ik hier wel blijven?” Vroeg hij zich af. ,,Ik had geen idee wat me te wachten stond als Nederlander. In Hoorn hadden we een eigen kamer voor ons tweeën. Nu heb ik uiteindelijk dertig euro per nacht betaald om bij mijn vrouw te kunnen blijven.”

Het stel is, na een week in Gent te zijn geweest, vandaag weer terug in Nederland. De vrouw en de ongeboren kinderen maken het goed. De man weet niet precies hoe het zit met de verzekering, maar gaat ervan uit dat het vergoed wordt. ,,Dit is toch eigenlijk te zot voor woorden. Je betaalt een godsvermogen aan ziektekosten en kan nergens in Nederland terecht. Het belangrijkste is dat mijn vrouw is geholpen en dat is nu gebeurd, maar ik ben zeker teleurgesteld”, vertelt de man.

Uitzonderlijk

Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, stelt dat dit een uitzonderlijk geval is. ,,De overplaatsing naar België is zeldzaam. Het gebeurt wel vaker dat personen bijvoorbeeld van Utrecht naar Nijmegen of naar Rotterdam worden overgeplaatst.”

Illy stelt verder dat zwangere vrouwen zich geen grote zorgen hoeven te maken: ,,Dit is vervelend, maar dit gebeurt altijd met inachtneming van de veiligheid en kwaliteit van de zorg.”

Quote Er is een voortdu­rend tekort aan medisch specialis­ten Károly Illy, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde

Tekort

,,Een belangrijke reden waarom dit gebeurt, is een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen.. Er is niet zozeer een tekort aan bedden, maar een tekort aan personeel dus‘’, aldus Illy. ,,Dit komt regelmatig voor bij ziekenhuizen in Nederland. Het enorme tekort is een voortdurend probleem. En in de randstad zijn die problemen nog groter dan elders in het land.”