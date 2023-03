Zwangere Dionne (36) wilde alleen verder en appte: ‘Ik ben het strijden moe’. Even later ligt ze dood op bed, met haar vriend Guus en een bebloed mes naast zich

Joske (29) en Laura (50) voeren vandaag actie in Deventer Ziekenhuis: ‘Ons salaris moet omhoog’

Zorgmedewerkers in 64 van de 65 ziekenhuizen in Nederland voeren donderdag actie voor een betere cao. Waaronder in het Deventer Ziekenhuis, waar de actiebereidheid groot is. Verpleegkundigen Joske Kroon (29) en Laura Pijlman-Beltman (50) zijn er klaar voor: ,,De beloning staat in geen verhouding tot de verantwoordelijkheid die we dragen.”